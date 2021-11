Lichaam van oudere vrouw uit water gehaald in Gent: "Ze leefde nog, maar kon niet meer gereanimeerd worden"

In Gent is deze voormiddag een vrouw om het leven gekomen nadat ze in het water langs de Ajuinlei in het centrum van de stad was terechtgekomen. De straat is afgezet voor het verkeer.

Een visser die puin aan het zoeken was in het water, zag de vrouw rond 10.30 uur drijven. Op dat moment leefde ze nog, maar was ze er erg aan toe. De hulpdiensten haalden het slachtoffer uit het water. Die hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar ze is later toch overleden.

Volgens de eerste vaststellingen zou het gaan om een vrouw van zo'n 70 jaar oud. Volgens de politie had ze geen identiteitspapieren op zak, wat de identificatie moeilijker maakt. Hoe de vrouw in het water is beland wordt volop onderzocht.