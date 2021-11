Straks loopt Frans ultimatum aan de Britten af: hoe er zonder compromis alleen verliezers zijn bij het visserijconflict

In totaal zouden het VK en het Kanaaleiland Jersey ongeveer 1.700 vergunningen hebben afgeleverd aan de EU, waarvan 700 aan Franse schepen (Cijfers van Politico). Frankrijk eist er evenwel nog 240 vergunningen extra, maar krijgt die voorlopig niet. Uit onvrede dreigden vissers uit Bretagne en Normandië er enkele maanden geleden mee om de haven van Jersey te blokkeren, waarna Londen een schip van de kustwacht stuurde. Het conflict gist al wel langer: in 2018 kwam het in de buurt tot een "zeeslag" waarbij vissers van sint-jacobsschelpen rookbommen en stenen naar elkaar gooiden en enkele boten geramd werden.

Die Franse vissers voeren niet enkel de druk op de Britten en Jersey op, maar ook op hun eigen regering en justitie. Onlangs is een Britse vissersboot in Le Havre door het Franse gerecht enkele dagen aan de ketting gelegd. Intussen spreekt president Emmanuel Macron straffe taal tegenover Londen en dreigt hij om Britse schepen uit Franse havens te weigeren en strikte controles op vrachtwagens in te voeren. Er werd zelfs gedreigd om de levering van elektriciteit aan Jersey te verminderen of te stoppen, een wel heel drastische maatregel. (Lees verder onder de foto).