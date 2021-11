Steeds meer vrouwen laten hun eicellen invriezen: "Daardoor koop ik mezelf en een nieuwe relatie wat meer tijd"

Camille is 36 en liet vorige lente haar eicellen invriezen. Dat deed ze omdat ze na twee lange relaties opnieuw alleenstaand is. Via een vriendin hoorde ze over de mogelijkheid en enkele maanden later had ze al een eerste afspraak: "Toen ik opnieuw single was, besefte ik dat ik actie moest ondernemen. Door mijn eicellen in te vriezen, heb ik nu weer wat gemoedsrust. Het is een soort verzekering waarvan ik hoop ze niet te moeten gebruiken, maar het geeft me rust."

De (bij)naam voor het proces "social freezing" vindt ze fout gekozen: "Er is heel weinig sociaal aan het heel proces. Ik vond het best confronterend om daar alleen in de wachtzaal te zitten. Gelukkig kreeg ik veel steun van vrouwen die bezig waren met een IVF-traject. Door hun aanmoediging, voelde ik me toch wat minder alleen."

Toch hoopt Camille nog via de natuurlijke weg zwanger te worden mét de man van haar dromen: "Je komt niet elke dag de perfecte man tegen, maar als het dan toch gebeurt, dan wil ik geen druk op die relatie leggen door mijn kinderwens. Ik ben nog maar 36 jaar, dus zie ik de ingevroren eitjes eerder als een verzekering voor een mogelijk tweede kind. "