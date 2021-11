Strijd tegen methaan als "laaghangend fruit": welke klimaatwinst betekent wereldwijde "historische methaanalliantie"?

Het verminderen van de methaanuitstoot zou relatief snel een positieve impact kunnen hebben op het klimaat, omdat het zo'n sterk broeikasgas is. Bovendien zou het met relatief weinig moeite en op een vrij goedkope manier gerealiseerd kunnen worden, althans toch vergeleken met de afbouw van CO₂ en koolstofintensieve industrieën.

"Methaan is één van de broeikasgassen waarvan we uitstoot het snelst kunnen verminderen," zegt Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Ze had het over "laaghangend fruit".

Fatih Birol, directeur van het Internationale Energieagentschap (IEA), heeft het over "een historisch moment", ook al zijn de beloftes niet wettelijk bindend. "Als we effectief de doelstelling halen, komt dit qua effect neer op het equivalent van de totale uitstoot van het alle verkeer op land, op zee en in de lucht."