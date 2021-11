Nederlandse gynaecoloog verwekte "minstens 47 kinderen, en mogelijk meer" met eigen sperma

De onderzoekers noemen de manier waarop Wildschut werkte "moreel verwerpelijk". Ze zeggen dat hij niet uit was op geld of status, maar dat hij dacht "goed te doen, in de verwachting dat dit nooit aan het licht zou komen". Wat er is gebeurd, was zijn verantwoordelijkheid, maar de onderzoekers concluderen dat het ziekenhuis "ook niet geheel vrij van blaam is". Wildschut kon enkel sjoemelen met de spermastalen omdat er weinig controle was op het gebruik van (donor-)zaad.

"Het onderzoek laat heel duidelijk zien hoeveel leed kinderen, ouders en andere betrokkenen is aangedaan door de handelwijze van Jan Wildschut. En dat de omvang nog groter is dan we ooit hadden kunnen bedenken. Wij bieden onze excuses aan als Isala", reageert bestuurslid Ina Kuper op dit onderzoek.

Op de vraag wat dr. Wildschut hiertoe bewogen heeft, heeft de onderzoekcommissie uiteraard geen antwoord. Maar deze zaak doet denken aan die van de omstreden Nederlandse vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat. Die verwekte met eigen sperma tientallen donorkinderen. Over dat onwaarschijnlijke verhaal, en zijn tientallen nakomelingen is de docu "Het zaad van Karbaat" gemaakt.