Nieuwe vaccinatiecentra openen de deuren, Beringen bijt vandaag de spits af

In Beringen is gekozen voor het voormalige stadhuis in de Mijnschoolstraat. De voorbije weken zijn alle diensten van daaruit verhuisd naar het nieuwe stadhuis in het centrum. Ondertussen is het oude gebouw dus ingericht als vaccinatiecentrum. Daar kunnen vanaf vandaag de inwoners van Beringen, Tessenderlo, Leopoldsburg en Ham terecht.