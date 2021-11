Omvorming Brugse brouwersrotonde uitgesteld door buurtprotest om boom te redden

De brouwerij heeft na het protest beslist om uit te zoeken of de boom gered kan worden. "We willen die boom niet zomaar omzagen. We zijn al enkele weken met specialisten aan het bekijken of we die boom kunnen uitgraven en op een andere plaats kunnen planten. We krijgen al veel suggesties van mensen die een leuke, nieuwe plek weten voor de boom", zei zaakvoerder Vanneste van de Halve Maan aan Radio 2 West-Vlaanderen.