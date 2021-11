Onbetaalde mosselen friet komt man duur te staan: gevangenisstraf en geldboete van 8.000 euro

Op 11 juli nam de man plaats aan een tafel in een restaurant in Genk waar hij mosselen friet en heel wat drank bestelde. De rekening van 110 euro kon hij niet betalen, want hij vertelde aan de ober dat hij zijn tas vergeten was. Hij belde naar zijn moeder om de rekening te vereffenen, maar ook dat was een leugen. Hij bleef uitvluchten verzinnen, tot de uitbater de politie belde.