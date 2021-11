Onderzoek geopend naar pornovideo opgenomen bij altaar van de Sint-Michielskerk in Bree

De beelden die via sociale media verspreid worden van een vrijend koppel in de Sint-Michielskerk in Bree laten weinig aan de verbeelding over, maar de identiteit van het koppel blijft onduidelijk. Toch stelde de politie van de zone Carma een dubbel proces-verbaal op: zowel voor openbare zedenschennis als voor de verspreiding van pornografisch materiaal.