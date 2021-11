Amsterdam wil beleggers van woningmarkt weren: wie een huis koopt, moet er eerst zelf 4 jaar in wonen

“In mijn kamer in Amsterdam. Laat je nog eens pakken, je wist niet wat je overkwam”, zo zong De Mens een kleine 20 jaar geleden nog. Als je nu naar de huizenprijzen in Amsterdam kijkt, dan weet je niet wat je overkomt: een gemiddelde woning in de Nederlandse hoofdstad kost nu gemiddeld meer dan een half miljoen euro. Een verdubbeling in zeven jaar tijd.

De koop- en huurprijzen in Nederland - en bovenal in Amsterdam - zijn zo fel gestegen omdat er een grote woningnood is én omdat lenen goedkoop is. De woningmarkt in Amsterdam is zo’n lucratieve business geworden dat 30 procent van de woningen er nu in handen is van particuliere beleggers, die ze voor veel geld verhuren.