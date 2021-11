Protest tegen mogelijke sluiting spoorwegovergangen in Wevelgem

Spoorwegbeheerder Infrabel wil zoveel mogelijk spoorwegovergangen in ons land sluiten en vervangen door een tunnel of een brug. Dat is veiliger, want op elke plek waar sporen de rijweg kruisen, is een aanrijding mogelijk.



In Wevelgem zijn er acht spoorwegovergangen en de helft daarvan komt in aanmerking om te sluiten. Dat vindt de partij Groen té radicaal.