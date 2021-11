Riemst zet Romeins verleden in de kijker met Via Belgica

In Millen, Herderen en Vroenhoven, deelgemeentes van Riemst, staan sinds kort drie banken die wandelaars terug in de Romeinse tijd katapulteren. “De Via Belgica is de naam die in de twintigste eeuw gegeven werd aan een 400 kilometer lange oude Romeinse heirbaan”, vertelt archeologe Gabriella Kaszas. “De Via Belgica liep van Boulogne-sur-Mer naar Jülich en Keulen en doorkruiste tijdens die tocht ook het stuk wat nu de gemeente Riemst is. De weg was een belangrijk onderdeel van een groot en complex netwerk van wegen en waterwegen, dat zich uitstrekte tot de verste uithoeken van het Romeinse imperium.”

“Dankzij de “Via Belgica” wordt de Romeinse heirbaan weer wat zichtbaarder”, vervolgt Kaszas. “De zitbanken zijn uitgerust met informatiepanelen en wie wil kan ook de app installeren die verhalen over de Via Belgica vertelt."