Rotsachtige exoplaneten zijn nog vreemder dan gedacht

Daarnaast stellen Putirka en Xu dat de hoge magnesiumniveaus en de lage niveaus aan silicium die gemeten worden in de atmosfeer van de witte dwergen, doen veronderstellen dat het rotsachtig puin waarschijnlijk afkomstig is van het binnenste van de planeten - van de mantel en niet van de korst.

Een aantal eerdere studies van vervuilde witte dwergen hadden aanwijzingen gemeld dat er een continentale korst of lithosfeer aanwezig was op de rotsachtige planeten die ooit in een baan rond die sterren bewogen, maar Piturka en Xu vonden geen aanwijzingen voor rotsen uit de korst.

Hun waarnemingen sluiten echter niet uit dat de planeten een continentale korst hadden of een ander type van korst. "We denken dat als continentale korst bestaat, we niet in staat zijn haar te zien, waarschijnlijk omdat ze een te klein aandeel vormt tegenover de massa van de andere bestanddelen van de planeet, zoals de mantel en de kern, om gemeten te kunnen worden", zei Putirka.

Volgens Xu bleek het samengaan van een astronoom en een geoloog de sleutel tot het ontsluieren van de geheimen die verborgen zitten in de atmosfeer van vervuilde witte dwergen. "Ik heb Keith Putirka ontmoet op een conferentie en ik was opgewonden dat hij me kon helpen om de systemen te begrijpen die ik aan het observeren was. Hij leerde me geologie en ik leerde hem astronomie, en we kwamen er achter hoe we deze mysterieuze exoplanetaire systemen konden doorgronden."

De studie van Piturka en Xu is gepubliceerd in Nature Communications. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van NOIRLab.