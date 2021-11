Stadhuis Oostende sluit als eerste in Vlaanderen aan op warmtenet

Een warmtenet recupereert restwarmte die ontstaat bij productieprocessen in bedrijven en die anders verloren zou gaan. Het levert dus warmte zonder extra CO2 en andere rookgassen uit te stoten. Door het stadhuis op het warmtenet aan te sluiten en niet langer met aardgas te verwarmen, wordt de stad milieu- en klimaatvriendelijker. Er is berekend dat Oostende daardoor alleen al jaarlijks 286,40 ton CO2 minder zou uitstoten.



Er zijn nog Vlaamse steden die van plan zijn hun openbare gebouwen aan te sluiten op een warmtenet, maar Oostende is de eerste stad die het verwezenlijkt. De omschakeling staat gepland voor volgend jaar. Dan al zou het warmtenet 20 GWh kunnen leveren in Oostende, het equivalent voor meer dan duizend gezinnen. Sinds de opstart van het warmtenet in Oostende is al bijna 30.000.000 kWh warmte geleverd.