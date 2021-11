Stofvlekjes op microscoopglaasjes blijken microchromosomen te zijn, de bouwstenen van alle dierlijke genomen

"De uitzondering is het genoom van het vogelbekdier, waarin de microchromosomen samengesmolten zijn tot een paar grote blokken die de toestand bij onze oudste zoogdiervoorouder weerspiegelen", zei ze.

Graves zei dat de bevindingen de noodzaak onderstrepen om onze visie op het menselijk genoom te herzien. "In plaats van 'normaal' te zijn, zijn de chromosomen van mensen en andere zoogdieren opgepompt door hopen 'junk DNA' en op veel verschillende manieren door elkaar gegooid."

"De nieuwe kennis helpt ook verklaren waarom er zo'n grote verscheidenheid is aan zoogdieren met enorm verschillende genomen, die in elk hoekje van onze planeet leven", zo zei ze.

Graves had de leiding over een team van onderzoekers uit 7 Australische universiteiten, een Spaanse universiteit en een Oostenrijkse. De studie van het team is gepubliceerd in PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America). Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van de La Trobe University.