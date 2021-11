Tentoonstelling over de Bokkenrijders in Maaseik: "Of het echte Robin Hoods waren, daarvan ben ik niet overtuigd"

Er doen heel wat mysterieuze en wilde verhalen de ronde over de Bokkenrijders, die in de 18de eeuw in delen van Limburg opereerden. Maar wat is er effectief gebeurd, en wat is verzonnen ? Dat is ook voor onderzoekers niet altijd gemakkelijk uit te maken. In het regionaal archeologisch museum in Maaseik geven ze nu toch enkele antwoorden.

Curator Stepanie Cousin legt uit: "Het staat wel vast dat in de tweede helft van de 18de eeuw in Belgisch Limburg, vooral in het Maasland, criminele bendes zijn geweest. Zij legden vooral brandbrieven, dat is een vorm van afpersing, en ze zijn daar ook streng voor vervolgd geweest. "

