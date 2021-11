In Sint-Pieters-Leeuw mogen terrasjes voortaan ook tijdens de winter blijven staan

Het gemeentebestuur heeft het reglement over de horecaterrassen aangepast om de uitbaters extra omzet te kunnen laten draaien. De periode waarin de terrassen verwijderd moeten worden van de openbare weg wordt ingekort tot één maand. Tot nu toe mochten er in Sint-Pieters-Leeuw geen terrassen buiten staan tussen 30 november en 1 maart. "Die ene maand blijven we behouden om te vermijden dat de terrassen permanent verankerd worden in het openbaar domein", legt schepen van Lokale Economie Olivier Huygens (N-VA) uit. "Op die manier zijn we ook zeker dat er minstens één keer per jaar grondig wordt opgeruimd."