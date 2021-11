Korte menstruatieverandering na coronavaccin? Mogelijk natuurlijke reactie van je lichaam, maar nood aan meer onderzoek

In het verleden zijn bij andere vaccins in beperkte mate menstruatieproblemen opgemerkt. In 2010 werd een studie uitgevoerd naar de impact van het HPV-vaccin, tegen het humaan papillomavirus in de preventie van baarmoederhalskanker, op vrouwen in de Japanse stad Nagoya. De onderzoekers vonden een licht verhoogde kans op een "abnormale hoeveelheid menstruatiebloeding" of "onregelmatige menstruatie". Maar dat resultaat was niet significant.