Skyline van Leuven ziet er komende maanden anders uit: torenspits van Sint-Maartensdal weg voor renovatie

“De toren zelf is ongeveer 112 meter hoog, maar onze kranen zijn nog hoger om de torenspits er vlot af te kunnen halen, zo’n 123 meter.” De hijswerken gebeuren niet met een doorsnee kraan. “Voor deze klus gebruiken we een mobiele telescoopkraan van 500 ton. Op de kraan zelf staat een wipper, dat is een verlengstuk van 84 meter zodat we aan de top van de torenspits geraken.”