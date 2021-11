2,9 miljoen YouTube-abonnees en 41.500 dollar voor zijn "Metadragon", wie is de Belg VEXX die op Times Square prijkt?

Zo geeft VEXX het voorbeeld van een nft die oorspronkelijk voor 33 dollar ging, maar enkele weken geleden 5.000 dollar opleverde. "Ik krijg 10 procent van elke doorverkoop, goed voor 500 dollar. In het begin van nft's was dat niet zo, maar artiesten hebben ervoor gevochten. Ik vind auteursrechten logisch."



VEXX begon als 16-jarige op Instagram en YouTube kunst te delen. Zijn favoriete kunstvorm is doodle art. "Doodle is tijdens een les of meeting kleine tekeningen maken in een notitieboekje. Mijn stijl is geëvolueerd naar realisme en cartoony: het zijn kleurrijke, blije mannetjes geworden die mensen aantrekken."