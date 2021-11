Tijd tikt voor Vlaams klimaatplan: deze knopen moet de Vlaamse regering vanochtend nog doorhakken

De Vlaamse regering komt vanochtend opnieuw bijeen om de laatste hand te leggen aan haar klimaatplan. De tijd tikt, want het is de bedoeling dat milieuminister Zuhal Demir (N-VA) zaterdag met een Vlaams plan naar de klimaattop in Glasgow kan vertrekken. De regeringsploeg moet vandaag nog een aantal zware knopen doorhakken: o.a. over de datum waarop auto’s verplicht elektrisch zullen worden en de manieren waarop we onze huizen in de toekomst gaan verwarmen én isoleren.