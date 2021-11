Vos loopt rond in centrum Heist-Op-Den-Berg: "Niet de bedoeling dat die de chouchou van de horeca wordt"

In de omgeving van Heist-Op-Den-Berg duikt wel vaker een vos op, maar nu is er ook een gespot middenin het centrum, aan enkele horecazaken. De beelden doen de ronde op sociale media, want heel wat verbaasde inwoners gaan ervan uit dat het dier in de natuur thuishoort. Maar dat is niet helemaal waar, zo verduidelijkt jager Cedric De Haes op Radio 2 Antwerpen.

"De vos is een echte generalist die zich overal thuisvoelt en die perfect kan samenleven met de mens. Op die locatie in Heist-Op-Den-Berg zullen ongetwijfeld vuilnisbakken staan. De vos leeft van het afval en ook van de ratten die erop afkomen. In die zin is het zelfs een nuttig beest", vertelt De Haes.