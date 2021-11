Vrijwilligers uit Mortsel en Wilrijk schenken verwarmingstoestellen aan slachtoffers overstromingen in Wallonië

De overstromingen gebeurden zo'n 4 maanden geleden, maar er is nog steeds veel werk in de getroffen gebieden. "De situatie is erg schrijnend. In sommige huizen groeien zelfs giftige champignons. Die huizen zijn niet bewoonbaar, maar er wonen wel mensen. Zij hebben geen andere oplossing", vertelt Terlaeken. "We hopen dus zoveel mogelijk mensen te bereiken met deze actie, zodat we aan zoveel mogelijk slachtoffers een verwarmingstoestel kunnen schenken."