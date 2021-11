Wekelijkse woensdagmarkt in Beringen keert na anderhalf jaar terug naar marktplein

"We hadden toch wat stress voor de heraangelegde markt", geeft marktkraamster Christine toe. "We staan op een andere plek, in het midden van de markt, maar hebben vandaag al ontdekt dat het een mooi centrale plaats is waar onze klanten ons vlot vinden." Victor, die 40 jaar lang op de markt stond, ziet dat het goed is. "Er is veel volk, mensen vinden hun weg duidelijk naar de markt, het is een goede dag!"

Ook marktkraamster Monique benadrukt het belang van een goede plek. "Het zit in het bloed van een marktkramer, wij verlangen echt naar een vaste stek. We staan op dezelfde plek als anderhalf jaar geleden en daar zijn wij en onze omliggende collega's allemaal tevreden mee. Ik kan tot nu toe enkel positieve dingen zeggen over de markt en het aantal bezoekers bevestigen dat duidelijk."