Van "lifecoach" tot "relatiecoach": de "gevaarlijke" opkomst van een ongereguleerde industrie

Het is gevaarlijk dat iedereen in ons land zichzelf "therapeut" of "coach" kan noemen omdat die term niet wettelijk beschermd is in ons land. Dat zegt cognitief psycholoog Wouter Duyck. "Stel dat je met een zware klinische depressie terechtkomt bij een therapeut die aan de slag gaat met bachbloesemtherapie, dat is schandalig", zegt hij in "De ochtend".