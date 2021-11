Zeker twaalf doden en tien vermisten bij aardverschuiving in Colombia

In Mallama, een landelijke gemeente in de Colombiaanse provincie Narino dicht bij de grens met Ecuador, zijn twee gebouwen ingestort door het natuurgeweld. Al zeker twaalf mensen kwamen hierbij om het leven. Er wordt gevreesd dat er onder de aarde nog steeds mensen vastzitten. De reddingsoperatie verloopt moeizaam omdat het risico op meer aardverschuivingen nog niet geweken is.

Aardverschuivingen komen vaak voor in het bergachtige Colombia, vooral tijdens het regenseizoen en in ontboste gebieden waar woningen en smalle wegen zijn gebouwd op heuvels.

BEKIJK: Beelden van de verwoestende aardverschuiving in Colombia waarbij zeker 11 mensen omkwamen en nog zeker 10 vermist worden.