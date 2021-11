Zonnepanelen, digitale meter en daardoor dubbele netkosten betaald? Premie tot 168 euro

De premie wordt berekend aan de hand van twee parameters: de maand waarin je je afrekening krijgt en het vermogen van je omvormer.

In de onderstaande tabel kan je zien hoeveel premie je op basis van deze parameters kan krijgen. De maximale premie is er voor mensen die hun eindafrekening in oktober 2020 kregen: 16,84 per kVA.

Omdat installaties met terugdraaiende tellers een vermogen van maximaal 10 kVA mochten hebben, kan de premie dus maximaal oplopen tot 168,40 euro.