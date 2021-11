Zware brand in leegstaande fabriek in Oostende

De brand werd pas opgemerkt toen die al ver gevorderd was. De brandweer rukte massaal uit en probeert de brand onder controle te krijgen. Het gaat om de voormalige fabriek voor diepvriesproducten van Frima, die in januari 2019 de boeken dicht deed na een faillissement. 98 werknemers verloren toen hun job. Eerder was de fabriek nog eigendom van het merk McCain.



Hoe de brand na bijna twee jaar leegstand zomaar kon ontstaan, is nog maar de vraag. In het gebouw zijn de nutsvoorzieningen afgesloten. Allicht is er nog enkele uren bluswerk voor de brandweer.