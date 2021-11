40 procent van Mechelse scholieren niet in orde met zijn of haar fiets

Omdat de cijfers de voorbije jaren ook al belletjes deden rinkelen, lanceerde Mechelen dit jaar terug de preventiecampagne. Want de controles zijn er volgens Labsir vooral om te sensibiliseren: "Dat we zoveel fietsen konden controleren is op zich een zeer goede zaak. De bedoeling is dat we blijven sensibiliseren en bij scholen blijven aandringen om op fietsveiligheid in te zetten. De controles zijn er niet om te handhaven, maar om veiligheid preventief onder de aandacht te brengen bij jongeren. We willen van Mechelen een fietsstad maken. Veiligheid is daarbij een prioriteit."