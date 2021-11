"Help jezelf een handje": Australische deelstaat Queensland wil masturbatie bespreekbaar maken

"Help jezelf een handje". Met die voor de verbeelding sprekende zin opent Queensland Health zijn Facebookpost over masturbatie. "Masturberen is een normaal en gezond onderdeel van iemands seksuele ervaring en een geweldige manier om te ontdekken waar iemand zich wel of niet comfortabel bij voelt. Masturberen is voor iedereen, dat is het beste eraan. Het biedt bovendien een heleboel (seksuele) gezondheidsvoordelen!"