Actrice Elvire De Prez, bekend van VRT-jeugdseries “Tijl Uilenspiegel”, “De Tijdscapule” en “Midas”, overleden

In de jaren zestig vertolkte ze de rollen van "Nele" in de televisieserie Tijl Uilenspiegel uit 1961 in regie van Bert Struys, "Isolde" in De Tijdscapsule uit 1963 en "Caroline Paracelsus", de vrouw van Peter Paracelsus in Midas uit 1967, de twee laatste in regie van Senne Rouffaer en Bert Struys.