Agent die peuter Mawda doodschoot ook in beroep schuldig bevonden aan onvrijwillige doodslag 

In zijn arrest oordeelt het Hof dat de politieambtenaar de mogelijke gevaren van zijn handeling had moeten voorzien. "Alleen in extreme gevallen is het gerechtvaardigd om op een bewegend voertuig te schieten, en aan die voorwaarde was in dit geval niet voldaan", aldus het hof van beroep in Bergen. Verder hield het hof ook rekening met onder meer de onberispelijke beroepsloopbaan van de agent en het feit dat hij geen strafblad had.