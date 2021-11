Leuvense spoeddiensten zien steeds meer alcoholintoxicaties: gemiddeld meer dan 5 dronken patiënten per dag

Bij de meeste patiënten (80 procent) gaat het om een eenmalig incident, maar de spoeddiensten zien sommige mensen ook meerdere keren binnenkomen met een overdosis alcohol. In een extreem geval is iemand liefst 46 keer op spoed terechtgekomen. "Het is frustrerend om steeds weer dezelfde mensen te zien terugkeren", klinkt het.