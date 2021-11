Aldi in Vilvoorde tijdelijk dicht nadat voedselagentschap ongedierte vindt

De aanleiding was een klacht bij het federaal voedselagentschap FAVV. Een inspecteur trok woensdagnamiddag naar de winkel en stelde problemen met de algemene hygiëne vast. "We hebben sporen van knaagdieren gevonden. Van muizen of ratten dus", legt FAVV-woordvoerster Hélène Bonte uit. "Om de veiligheid van de klanten te beschermen is de winkel tijdelijk gesloten. De winkelverantwoordelijken zijn zeker niet van slechte wil. Ze waren ook helemaal in orde met hun plan voor de bestrijding van ongedierte. Dit is overmacht. Als ze de punten die niet in orde waren kunnen wegwerken, dan kunnen zij in principe terug zonder problemen openen."

“Een gespecialiseerde firma heeft de winkel volledig en grondig gereinigd", laat Jason Sevestre van Aldi weten. We verwachten donderdagavond of vrijdag te kunnen heropenen.” Klanten die in tussentijd graag in een andere winkel van de warenhuisketen winkelen, kunnen terecht op de Franklin Rooseveltlaan in Vilvoorde of in buurgemeenten Diegem of Steenokkerzeel.