Angèle in december 2022 voor het eerst in Sportpaleis en vier keer extra in Vorst Nationaal

Maar er is meer: Angèle zal voor het eerst ook optreden in het Sportpaleis in Antwerpen. Tot nu was ze in Vlaanderen wel al te zien op festivals zoals Rock Werchter in Pukkelpop, maar nu mikt ze op 10 december, exact een jaar na de release van "Nonante-cinq", op een uitverkocht Sportpaleis. Of zoals ze het zelf op Instagram omschrijft: "et puis een kleine Sportpaleis".



Of ze komende zomer ook opnieuw op een of meerdere Belgische festivals staat, is nog niet bekend.