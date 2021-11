Ziekenhuis Netwerk Antwerpen vraagt geen Covid Safe Ticket: "Mondmaskers op zich betere bescherming"

Volgens woordvoerder Sara Van Daele willen ze zo het risico op besmetting zo klein mogelijk houden: "Overal in onze ziekenhuizen zijn mondmaskers verplicht. Dat is steeds zo geweest, ook toen de mondmaskerplicht op andere plekken teruggeschroefd werd. Dat doen we omdat mondmaskers op zich voldoende bescherming bieden tegen de besmetting. Het is zelfs veiliger dan een Covid Safe Ticket zonder mondmasker. Dan bestaat immers nog altijd de kans dat je anderen besmet. Dat risico is bij een mondmaskerplicht veel kleiner."