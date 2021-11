BEKIJK - "Politici moeten voor ons vechten": 3 klimaatslachtoffers sturen boodschap naar onderhandelaars in Glasgow

Patrick Michell staat aan het hoofd van de inheemse first nation-stam Kanaka. Hij woonde in het Canadese dorp Lytton, tot dat op 30 juni afbrandde. Dat gebeurde amper één dag nadat er 49,6°C was gemeten, een absoluut hitterecord in Canada. Patrick verloor alles wat hij had in het vuur, en woont momenteel samen met zijn vrouw in een caravan. Het dorp is nog steeds één ruïne.