"Brandende" Sint-Niklaaskerk is campagne van Gentse brandweer: "We gaan de oproepen analyseren" 

Brandweerzone Centrum is tevreden dat er gisteren zo veel oproepen binnenkwamen over de Sint-Niklaaskerk in Gent, die in brand leek te staan door een kunstinstallatie van het Lichtfestival. Sterker nog: de brandweer was vragende partij voor het kunstwerk en gaat nu aan de slag met de meldingen. "We voeren campagne rond het lokaliseren van een brand. Het is van groot belang dat je een brand juist omschrijft en dat je huisnummer duidelijk zichtbaar is", duidt luitenant Chris De Pauw.