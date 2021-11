Brouwerij 3 Fonteinen deelt 150 Schaarbeekse kriekenbomen uit: “Ideaal voor een lekkere kriek"

“Het is de bedoeling om de Schaarbeekse kriekelaar, die de afgelopen jaren minder en minder aangeplant is, terug te laten herleven”, vertelt brouwer Werner Vanobbergen. “Als de mensen een boompje komen afhalen krijgen ze er ook een handleiding bij met tips om de boom in eigen tuin te planten.” De kriekelaar is makkelijk te onderhouden in de tuin. “Het mooie aan de boom is dat hij niet veel onderhoud vraagt en nuttig is. Zo is de kriek een zeer uitgesproken type dat heel mooie resultaten aan traditioneel kriekbier geeft”, aldus Vanobbergen.