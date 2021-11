Buurtbewoners nemen advocaat onder de arm tegen detentiehuis in Kortrijk

De buurtbewoners hebben al meer dan 800 handtekeningen verzameld tegen de komst van het detentiehuis in hun rustige woonwijk. Ze schakelen nu ook een advocaat in. Jean-Marie Laverge is één van de initiatiefnemers van de petitie: "We willen dat de advocaat de plannen en vergunningen controleert. Vooral om na te gaan of klopt wat ons verteld is tijdens een informatievergadering. En om te kijken in welke mate de omgevingsvergunning, milieuvergunning, ruimtelijk uitvoeringsplan en mobiliteitsplan allemaal in orde zijn."