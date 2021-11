Waterstof "next big thing" voor klimaat? Kan "propere brandstof" zijn, maar moeten het halen uit het verre buitenland

Voor het produceren ervan is veel plaats nodig, plaats die wij hier in België niet ter beschikking hebben. Daarom gaan we waterstof in het Zuid-Amerikaanse land Chili halen, aangezien zij een enorm technisch potentieel heeft voor zon- en windproductie.

"In de Atacama-woestijn in Chili is er bijvoorbeeld enorm veel land en veel zonne-uren," gaat Van de Graaf verder. "Er zijn ook hoogvlaktes met consistente winden. Chili is dus één van de landen die zich aan het profileren is om op termijn een exporteur te worden van groene waterstof, en vandaar dat onze havens er een akkoord mee ondertekenen."