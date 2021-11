Cultuurcentrum Hasselt viert 50ste verjaardag in 2022 met feestelijk publieksfestival

Bij gebrek aan een degelijke theaterzaal in Limburg besloot het gemeentebestuur van Hasselt in 1956 een cultureel centrum op te richten. De officiële opening volgde in 1972, bijna 50 jaar geleden. “Dat vieren we in het najaar van 2022 met een feestelijk programma”, licht directeur Verfaille toe. “Vandaag vieren we onze 49ste verjaardag met een kleine preview. In vijf maanden tijd zullen we 50 projecten uitwerken. Onze gewone programmatie wordt vervangen door een groots stadsfestival met een heleboel kunstenaars en verschillende partners. Er zullen evenementen plaatsvinden in Hasselt, maar ook ver daarbuiten, in Tongeren en Maastricht bijvoorbeeld.”