DART, de NASA-missie om een asteroïde 'een duwtje' te geven

Door de overdracht van impuls - de massa maal de snelheid - van het ruimtetuig op Dimorphus, zal hopelijk de snelheid van het maantje veranderen, met een fractie van een procent.

Dat zal de omlooptijd van Dimorphus rond Didymos veranderen met verschillende minuten, geschat wordt tussen 3 en 10 minuten. Dat is voldoende om geobserveerd en gemeten te worden met telescopen op aarde. Dimorphus doet nu 11 uur en 55 minuten over een baan rond Didymos en als die tijd verandert met 73 seconden, is dat genoeg om de test een succes te noemen, zo werd gezegd op de persconferentie.

De onderzoekers willen ook de overdracht van impuls meten, zodat ze een idee zouden hebben wat er nodig is om een asteroïde die een bedreiging vormt voor de aarde, aan te pakken. Al moet daar bij gezegd worden dat dat afhankelijk is van de afstand waarop er ingegrepen zou worden. Het beste ogenblik om een gevaarlijke asteroïde van haar baan te doen afwijken is jaren en zelfs tientallen jaren voor ze in de buurt van de aarde komt. Hoe verder ze immers nog is, hoe minder kracht er nodig is om haar baan voldoende te veranderen.

Om de impulsoverdracht te meten, rekenen de onderzoekers vooral op de Italiaanse LICIACube, een klein ruimtetuig dat meereist met DART en dat tien dagen voor de botsing uitgestoten wordt. Die kubus volgt dan DART en zal ook voorbij Dimorphus vliegen na de botsing. Daarbij zal hij beelden naar de aarde sturen van de impact en van de ejecta, het materiaal dat door de botsing wordt weggeslingerd.

De onderzoekers verwachten dat er tonnen materiaal in de ruimte zal geslingerd worden, mogelijk wel tientallen tonnen, en aan de hand van de beelden van de LICIACube van die ejecta kunen ze de impulsoverdracht berekenen.

Daarna volgen nog waarnemingen met telescopen op aarde van Dimorphus tot februari/maart 2023 en het is de bedoeling dat de Europese ruimtevaartorganisatie ESA in 2024 Hera zal lanceren naar Didymos. Dat ruimtetuig moet dan in 2027 arriveren bij het asteroïdenstelsel om de gevolgen van de botsing meer gedetailleerd te bekijken.

Overigens zal ook de baan van de grote asteroïde Didymos door de botsing veranderen, aangezien de twee asteroïden door de zwaartekracht aan elkaar gebonden zijn, maar doordat het maantje Dimorphus zo klein is in verhouding, zal die verandering te klein zijn om meetbaar te zijn.

Een video in het Engels van het Applied Physics Laboratory van de Johns Hopkins University over de missie.