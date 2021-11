Een coronapas als je geen computer of smartphone hebt? "De inspecteur" ziet 3 oplossingen

Plots is de coronapas niet meer weg te denken. Hoe kom je aan een papieren exemplaar als je zelf geen computer of smartphone hebt? Je kan het certificaat onder meer via telefoon aanvragen, vertelt "De inspecteur" in deze video. Weet wel dat die telefoondienst werkt met een computerstem en dat je het rijksregisternummer klaar moet hebben van de persoon voor wie je het certificaat aanvraagt. Succes!