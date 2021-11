De Watergroep wil in toekomst minder water oppompen in Heers om grondwaterlaag in evenwicht te houden

In Heers heeft De Watergroep een vergunning om 1.460.000 m3 grondwater op te pompen maar er wordt maar 900.000 m3 per jaar effectief opgepompt. De Watergroep wil de nieuwe vergunning in die zin aanpassen. "We kunnen de vergunning nu al aanpassen naar 60%, want aan die hoeveelheid houden we ons al even. Over 10 jaar willen we de waterwinning in Bovelingen nog eens halveren", aldus De Schepper.