Directie van gevangenis Merksplas dan toch naar de rechter voor "grootste gevangenisopstand ooit"

De raadkamer in Turnhout besloot in juni vorig jaar de volledige directie van de gevangenis van Merksplas buiten vervolging te stellen. Het ging om de leden van de directie die in 2016 aan het hoofd van de gevangenis stonden - en ook aanwezig waren - tijdens de gevangenisopstand in 2016, de grootste ooit in ons land. Maar een gedetineerde - die tijdens de opstand in 2016 met tientallen andere gedetineerden opgesloten zat in een brandend bijgebouw van de gevangenis - ging tegen die beslissing in beroep.