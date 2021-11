Druk op ziekenhuizen neemt verder toe: na Jessa in Hasselt stelt ook ZOL in Genk operaties uit wegens corona

Heel zware ingrepen die niet kunnen wachten, gaan nog steeds door. Operaties die een week uitgesteld kunnen worden zonder schade voor de patiënt, stellen ze in het ZOL nu wel uit. "Zo creëren we meer ruimte en kan iedereen die dringend bij ons moet zijn, zorg krijgen. Het was altijd al een moeilijk evenwicht, maar we doen ons best, dat is de vorige golven ook gelukt." In het totaal zullen er 5 operatiezalen gesloten worden.