Acteur Dwayne Johnson pleit voor verbod op échte wapens op filmsets: "Ongeluk kan altijd"

Johnson vertelt ook dat hij meteen de veiligheidsmaatregelen op de filmsets van zijn bedrijf wilde herbekijken, nadat hij het nieuws vernam dat Hutchins na het schietincident was overleden.

"Ik hou echt van de filmindustrie. Er zijn veiligheidsprotocollen en maatregelen, die we heel serieus nemen. Een filmset is veilig, en daar zijn we trots op, maar een ongeluk kan altijd gebeuren. En wanneer er iets van deze orde gebeurt, dat zo hartverscheurend is, dan lijkt het mij het meest voorzichtig en verstandig om daar even bij stil te staan, en te bekijken op welke manier we in de toekomst aan de slag gaan", legt Johnson uit.

Seven Bucks Productions is in 2012 opgericht door Johnson en Dany Garcia. Het bedrijf heeft al met verschillende grote filmstudio's samengewerkt aan succesvolle films als “Jumanji”, “Jungle Cruise,” en "Fast & Furious presents: Hobbs & Shaw”. Johnson zelf heeft de succesvolle rollen in actiefilms de voorbije jaren opgestapeld. Dat uitgerekend hij dit standpunt inneemt, kan misschien voor een domino-effect zorgen in Hollywood.