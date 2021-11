Eerste pil tegen COVID-19 mag toegediend worden in Verenigd Koninkrijk

Als eerste land heeft het Verenigd Koninkrijk beslist dat de nieuwe virusremmer molnupiravir mag worden verkocht en gebruikt. Het is de eerste pil die coronapatiënten zelf thuis kunnen innemen. Ze is bedoeld voor mensen met middelde tot gemiddelde COVID-19, die ook tenminste één ander risico lopen, zoals obesitas of hartproblemen. Aanbevolen wordt dat patiënten snel met de behandeling starten, in de eerste vijf dagen na de eerste symptomen.