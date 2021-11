Elise (14) nog weken in ziekenhuis na opgelopen brandwonden in chemieles: "Met Kerstmis terug thuis zou mooi zijn"

De ouders hebben al contact gehad met de chemieleerkracht in wiens les het incident plaatsvond. "Het was het eerste jaar dat hij hen lesgaf. Die man blijft zich maar excuseren en schaamt zich enorm. Maar we hebben hem al gezegd dat we hem niks kwalijk nemen. Wij willen zelfs niet dat hij gestraft wordt. Het was gewoon een stom ongeluk.”

Het wetenschapslokaal werd even verzegeld voor het onderzoek. "Dat is de standaardprocedure om te kijken of er fouten zijn gemaakt, die op een misdrijf kunnen wijzen", zegt procureur Patty ’T Jonck van het parket van Veurne. “Er is niets, dat wijst op iets verontrustend. Het lokaal is alweer vrijgegeven.” Of er een vervolging komt, is momenteel niet aan de orde.